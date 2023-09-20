"Новатэк" призвал создать программу поддержки добычи трудноизвлекаемого газа

Заместитель председателя правления компании Владимир Кудрин отметил, что добыча ТРИЗов в Надым-Пур-Тазовском регионе осложнена трудностью освоения этих запасов и дорогими технологиями

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Новатэк" призвал правительство создать программу поддержки технологий добычи трудноизвлекаемого газа, запасы которого компания оценивает в 5 трлн куб. м, а потенциал добычи в 70 млрд куб. м в год. Об этом сказал заместитель председателя правления компании Владимир Кудрин, выступая на Промышленно-энергетическом форуме TNF.

"Приведу пример дорожной карты локализации [технологий] СПГ. Без господдержки создать такую технологическую базу казалось неосуществимым. Было бы правильным распространить этот механизм поддержки на технологии добычи глубоких горизонтов [запасов газа]. Считаем правильным разработать с компаниями отрасли и утвердить программу поддержки разработки трудноизвлекаемых запасов", - отметил он.

По его словам, исторически основным регионом добычи газа в СССР и России был Надым-Пур-Тазовский регион, и сейчас сеноманский ярус (где легче всего добывать газ) выработан на 80%, поэтому стране необходимо переходить на активную стадию освоения трудноизвлекаемых запасов.

Кудрин заметил, что добыча ТРИЗов в регионе осложнена трудностью освоения этих запасов и дорогими технологиями. "Если сложить эти факторы, то при текущем налоговом регулировании добыча ТРИЗов является нерентабельной", - добавил топ-менеджер.

Он отметил, что если заниматься только освоением новых газовых провинций, то эти 5 трлн куб. м трудноизвлекаемых запасов будут потеряны для страны. "По нашим оценкам потенциал их добычи составляет порядка 70 млрд куб. м в год", - уточнил он.

Кудрин заметил, что пусть сейчас на российском рынке и наблюдается профицит добычных мощностей, то к 2030-2035 годам ситуация может измениться, и у России не будет возможности удовлетворить возросший спрос на рынке. "Принципиальные технологии для добычи ТРИЗов нам доступны, но их нужно тиражировать", - подчеркнул Кудрин.

О форуме

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум проходит с 18 по 21 сентября в Тюмени, организаторы ожидают, что участие в нем примут более 10 тыс. гостей. Форум объединил более 80 мероприятий, 700 представителей нефтегазовых компаний, а выставка - 68 компаний-участниц. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.