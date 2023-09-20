Канада выделит $3 млрд на финансирование атомной энергетики в Румынии

Согласно договоренностям, полученные средства Румыния может потратить на товары и услуги канадских компаний

ОТТАВА, 20 сентября. /ТАСС/. Канада намерена выделить Румынии $3 млрд для строительства двух ядерных реакторов. Как сообщило информационное агентство The Canadian Press, соответствующее соглашение подписано двумя странами.

Согласно договоренностям, полученные средства Румыния может потратить на товары и услуги канадских компаний. "Речь идет в первую очередь об энергетической безопасности, - заявил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа. - Это касается не только Румынии, но и всего региона". Он подчеркнул, что Румыния не зависит от России в сфере энергоносителей и может помочь "своим соседям стать менее зависимыми".

Ожидается, что новые реакторы будут сооружены на единственной румынской АЭС в Чернаводэ, введенной в эксплуатацию в 1996 году. Сейчас там работают только два реактора установленной мощностью 700 мегаватт каждый, созданные по канадской технологии Candu. Они обеспечивают в настоящее время примерно 20% необходимой Румынии электроэнергии.

На прошлой неделе руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер признал, что некоторые государства ЕС, импортирующие значительные объемы российских энергоносителей, не могут быстро отказаться от этих поставок. "Нельзя просить страну, которая в полной мере зависит от российского ископаемого топлива, сразу же отказаться от него, если это означает, что у ее граждан не будет электроснабжения или отопления в холодную зиму", - отметил представитель Госдепартамента.