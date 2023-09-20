Российский рынок акций открылся снижением ведущих индексов

По данным на 10:15 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 3 030,05 пункта, индекс РТС падал до отметки 986,86 пункта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной сессии на Мосбирже демонстрирует снижение ведущих индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение до 1,74% и находился на уровне 3 030,05 пункта, индекс РТС падал на 1,64% и находился на отметке 986,86 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 3 065,29 пункта (-0,6%), а долларовый индекс РТС снижался на 0,42% до 999,11 пункта.

К 10:15 мск курс доллара на торгах Мосбиржи снижается на 0,11% - до 96,74 рубля, евро находится на отметке 103,32 рубля (+0,09%). Курс юаня теряет 0,29% и находится на уровне 13,223 рубля.