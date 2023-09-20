"Детский мир" завершил трансформацию в частный бизнес

Оставшимся миноритариям головной компании будет объявлена обязательная оферта на выкуп акций

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ретейлер детских товаров, объявил о завершении трансформации бизнеса в частный, оставшимся миноритариям головной компании будет объявлена обязательная оферта на выкуп акций, говорится в сообщении компании.

"ГК "Детский мир" <...> информирует, что трансформация в частный бизнес, объявленная в ноябре 2022 года, завершена. По результатам реализации программ приобретения акций ПАО "Детский мир", объявленных в мае 2023 года, дочернее общество компании, АО "ДМФА", консолидировало 58,26% голосующих акций ПАО "Детский мир" с учетом акций, принадлежащих его аффилированным лицам", - сообщает ретейлер.

"Далее, АО "ДМФА" направит владельцам остальных акций ПАО "Детский мир" публичную оферту о приобретении у них акций, в рамках которой может приобрести до 100% акций, находящихся в обращении", - добавляет компания.