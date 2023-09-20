Центробанк Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 9% годовых

Нижний порог процентного коридора остался на уровне 7,5%, верхний - 10%

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. Центральный банк Азербайджана принял решение сохранить учетную ставку на уровне 9% годовых, на котором она находится с мая нынешнего года. Об этом сообщила в среду пресс-служба финансового регулятора.

"Решением правления Центробанка Азербайджана учетная ставка сохранена на уровне 9%", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, нижний порог процентного коридора также не претерпел изменений и остался на уровне 7,5%, верхний - 10%. "Решение принято с учетом результатов анализа макроэкономической ситуации, факторов, влияющих на инфляцию, и изменения баланса рисков", - уточнили в Центробанке.