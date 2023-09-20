Премьер Бельгии призвал на полях ГА ООН отказаться от алмазов из РФ с января

Александр де Кроо провел в Нью-Йорке встречу с ведущими мировыми представителям алмазной индустрии

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо провел во вторник в Нью-Йорке встречу с ведущими мировыми представителям алмазной индустрии, в ходе которой призвал сделать "последний шаг" и довести до конца план по запрету российских алмазов с января 2024 года. Об этом сообщает газета Le Soir со ссылкой на источники.

"Чтобы система стала полностью прозрачной, требуется важная работа, которую мы должны провести вместе. Давайте сделаем этот последний шаг для внедрения системы 1 января 2024 года", - цитирует премьера издание.

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник, что страны Группы семи (G7), как ожидается, в течение следующих двух-трех недель объявят о запрете на поставки российских алмазов. В Бельгии предложили план отслеживания необработанных драгоценных камней и их огранки.

В прошлом году США ввели запрет на импорт неограненных российских алмазов и алмазов, ограненных в РФ. В начале сентября 2023 года глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС также работает над санкциями в отношении российской алмазной отрасли.

Газета The New York Times в свою очередь сообщила, что страны G7, а также государства ЕС намерены полностью запретить покупку алмазов из РФ с января 2024 года.