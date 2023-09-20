Эксперт: вето на зерно с Украины повлияет на функционирование рынка всего ЕС

Представитель испанской Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Грегорио Хуарес заявил, что это может оказать еще более сильное давление на испанский рынок

МАДРИД, 20 сентября. /ТАСС/. Односторонние ограничения некоторых государств Евросоюза на ввоз украинского зерна могут повлиять на нормальное функционирование рынка во всем сообществе. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил представитель испанской Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров Грегорио Хуарес.

"У нас был очень плохой урожай, - отметил он. - Помимо того, что сельскохозяйственный год был очень коротким, <...> у нас очень низкая цена [на зерно]". "Мы должны импортировать то, что Еврокомиссия решила импортировать с Украины как третьей страны, но это влияет на наш нормальный рынок, функционирование рынка в Европе", - добавил специалист.

По его словам, запрет некоторых стран ЕС на ввоз украинского зерна может оказать еще более сильное давление на испанский рынок. "У нас, вероятно, будет больше давления на предложение, и это приведет к еще большему падению текущих цен, - отметил Хуарес. - Это может повлиять на нормальное функционирование рынка <...> в ЕС в целом".

Эксперт также отметил, что производители зерна в Испании просят власти каким-то образом компенсировать эти низкие цены на свою продукцию.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения искажений рыночной конъюнктуры в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию.