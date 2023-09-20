"Газпром" 21-27 сентября остановит поставки по "Силе Сибири" в Китай

Поставки приостановят из-за планового ремонта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром" 21-27 сентября остановит поставки газа по "Силе Сибири" в Китай из-за ежегодного планового ремонта, говорится в сообщении холдинга.

"С 21 по 27 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена", - сказано в сообщении.

В соответствии с договором купли-продажи газа по "восточному маршруту" между "Газпромом" и китайской компанией CNPC профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" осуществляется два раза в год: весной и осенью, отметили в компании.

Весной профилактические работы на газопроводе проходили с 28 марта по 4 апреля.

Россия по итогам 2022 года экспортировала по газопроводу "Сила Сибири" в Китай 15,5 млрд куб. м газа. При этом поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири" в 2023 году составят 22 млрд куб. м, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м газа в год. Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по восточному маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному в 2014 году между "Газпромом" и китайской CNPC контракту сроком на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа составляет 38 млрд куб. м, сумма контракта - $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидается к 2025 году.