Китай в январе - августе увеличил импорт нефти из РФ на 25,3%

Он достиг 71,2 млн тонн

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Поставки российской нефти в Китай в январе - августе увеличились на 25,3% в годовом исчислении и превысили 71,2 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Согласно статистике, опубликованной на сайте ведомства, РФ продолжает лидировать среди стран, экспортирующих этот энергоноситель в Китай. В стоимостном выражении импорт нефти из России в КНР за тот же промежуток времени, напротив, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,1%, до $38,1 млрд.

Согласно опубликованной статистике, второе место по поставкам нефти в Китай занимает Саудовская Аравия, которая за январь - август продала китайским партнерам 60,1 млн тонн этого энергоносителя за $36,49 млрд (объем по сравнению с первыми восемью месяцами 2022 года вырос на 3,2%, стоимость упала на 17,1%).

За Саудовской Аравией следуют Ирак (около 40,3 млн тонн за $23,04 млрд), Малайзия (35,2 млн тонн за $17,7 млрд), Объединенные Арабские Эмираты (28,7 млн тонн за $17,78 млрд) и Оман (примерно 25,5 млн тонн за $15,83 млрд). Среди порядка 40 стран, выступающих в текущем году в качестве поставщиков нефти Китаю, официально не фигурирует Иран. США занимают 10-е место (около 9,8 млн тонн за $6,06 млрд).

Только за август поставки российской нефти в КНР увеличились по сравнению с июлем на 30,7%, до 10,5 млн тонн. В денежном выражении они выросли на 42,75%, до $5,82 млрд.

По данным китайской таможни, в 2022 году Китай увеличил импорт российской нефти на 8,2%, до 86,2 млн тонн. Стоимость закупленного КНР у России энергоносителя выросла примерно на 43,9%, составив $58,37 млрд.