20 сентября, 10:26,
обновлено 20 сентября, 10:43

Минсельхоз ожидает бюджетную поддержку АПК в 2024 году на уровне около 500 млрд рублей

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, это сопоставимо с предыдущими годами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает в 2024 году финансовую поддержку агропромышленного комплекса за счет средств бюджета РФ на уровне около 500 млрд рублей, что сопоставимо с предыдущими годами. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.

"В 2024 году объем бюджета, я надеюсь, будет не меньше, чем по предыдущему году. Мы сейчас ведем активную работу с Минфином, чтобы определить конечные цифры. Порядка 500 млрд рублей в целом будет направлено на сельское хозяйство. Это будет сопоставимо с предыдущими годами в том числе", - сказал Патрушев. 

Теги:
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация