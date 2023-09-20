Минсельхоз ожидает бюджетную поддержку АПК в 2024 году на уровне около 500 млрд рублей

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, это сопоставимо с предыдущими годами

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает в 2024 году финансовую поддержку агропромышленного комплекса за счет средств бюджета РФ на уровне около 500 млрд рублей, что сопоставимо с предыдущими годами. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.

"В 2024 году объем бюджета, я надеюсь, будет не меньше, чем по предыдущему году. Мы сейчас ведем активную работу с Минфином, чтобы определить конечные цифры. Порядка 500 млрд рублей в целом будет направлено на сельское хозяйство. Это будет сопоставимо с предыдущими годами в том числе", - сказал Патрушев.