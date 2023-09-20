В Китае сообщили о росте поставок СПГ из РФ в январе - августе на 60%

Они составили 5,45 млн тонн, рассказали в Главном таможенном управлении КНР

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай в январе - августе увеличились в годовом исчислении на 60%, составив 5,45 млн тонн. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

В стоимостном выражении импорт указанного энергоносителя из РФ за тот же период вырос на 10,7%, превысив $3,53 млрд. По физическому объему закупаемого Китаем СПГ Россия находится на третьем месте.

Ведущим поставщиком СПГ в КНР за первые восемь месяцев текущего года остается Австралия, которая продала Китаю 15,65 млн тонн (увеличение примерно на 8,8%) за $9,44 млрд (уменьшение на 6,9%). За ней следует Катар (10,76 млн тонн за $6,81 млрд). После РФ идут Малайзия (4,71 млн тонн за $2,86 млрд) и Индонезия (2,5 млн тонн за $1,83 млрд). США переместились с седьмой на шестую строчку (1,82 млн тонн за $1,19 млрд), потеснив Папуа - Новую Гвинею (1,74 млн тонн за $1,34 млрд).

По данным китайской таможни, в августе поставки СПГ из России в Китай выросли по сравнению с июльским показателем на 72,4%, составив 1 млн тонн. В стоимостном выражении они увеличились на 80,8%, до $558,37 млн.

Согласно статистике ГТУ, Китай в 2022 году импортировал из России 6,5 млн тонн СПГ (увеличение по сравнению с 2021 годом примерно на 44%). По стоимости поставки выросли в 2,4 раза, превысив $6,74 млрд.