"Газпром нефть" запустила топливный терминал в Тюменской области

Объем инвестиций в проект превысил 5,3 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" завершила модернизацию топливного терминала "Туринский" в Тюменской области, который способен принять почти половину необходимого региону топлива и обеспечить непрерывные поставки розничным сетям АЗС и мелкооптовым клиентам. Объем инвестиций в проект превысил 5,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Терминал "Туринский" оснащен оборудованием российского производства. На комплексе внедрены передовые природоохранные решения и технологии производственной безопасности. Контроль качества моторных топлив на всех логистических этапах обеспечивает цифровая система мониторинга "Нефтеконтроль - Газпром нефть". При этом дополнительный контроль качества нефтепродуктов осуществляет собственная испытательная лаборатория терминального комплекса, отмечается в сообщении.

В ходе модернизации терминала был построен расширенный резервуарный парк, благодаря чему объем ежегодной перевалки нефтепродуктов увеличен в 2 раза - до 600 тыс. тонн. Для приема топлива с железнодорожного транспорта запущена двусторонняя эстакада пропускной способностью до 48 вагонов-цистерн в сутки. Отгрузка в бензовозы осуществляется через систему герметичной подачи топлива. Процесс полностью автоматизирован, а время загрузки автоцистерн сокращено в 3 раза - с 1 часа до 20 минут. Благодаря этому терминал может обслуживать до 90 бензовозов ежедневно, добавили в компании.

По словам главы "Газпром нефти" Александра Дюкова, терминал обеспечит высококачественным моторным топливом клиентов розничных сетей АЗС, промышленные, сельскохозяйственные и социальные предприятия как Тюменской области, так и соседних Курганской и Свердловской областей. Мощности по перевалке нефтепродуктов при этом были увеличены в два раза, подчеркнул он.

"Развитая сбытовая сеть - это основа обеспечения автомобильным топливом розничных клиентов, промышленных и транспортных предприятий. Ключевая роль в этой логистической топливопроводящей системе отводится непосредственно терминалам. Поэтому важно, чтобы эти объекты в регионах страны были современными и высокотехнологичными. Новый топливный терминал "Газпром нефти" в Тюменской области - отличный пример внедрения таких промышленных технологий и логистических решений", - сказал вице-премьер России Александр Новак.

О терминалах "Газпром нефти"

В терминальную топливно-логистическую сеть "Газпром нефти" входят 22 нефтебазы в различных регионах России. "Туринский" стал третьим современным терминальным объектом. Ранее компания ввела в эксплуатацию топливные терминалы "Гладкое" в Ленинградской области и "Нижний Тагил" в Свердловской области.