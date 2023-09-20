Минсельхоз ожидает экспорт продукции АПК из России в 2024 году на уровне $45 млрд

По словам главы ведомства Дмитрия Патрушева, российская продукция АПК поставляется в 158 стран

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из РФ в 2024 году может составить $45 млрд. Об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе выступления в Госдуме.

"План у нас $45 млрд в 2024 году. Я думаю, что мы его сможем выполнить, для этого надо достаточно системно работать. Да, влияют на наши поставки те ограничения, которые недружественные страны вводят, но, тем не менее, объемы экспорта у нас росли и я надеюсь, что эта тенденция будет сохранена", - сказал Патрушев.

По его словам, российская продукция АПК поставляется в 158 стран. "Мы регулярно работаем над открытием дополнительных стран, дополнительных рынков для нашей продукции", - отметил Патрушев.

Ранее глава министерства заявил, что Россия в 2023 году экспортировала продукции АПК уже на $31,3 млрд, по итогам года страна сохранит статус нетто-экспортера.

В июне вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России заявила, что экспорт продукции агропромышленного комплекса России в 2022 году вырос на 12% по сравнению с годом ранее - до более $41,5 млрд, экспорт в дружественные страны увеличился на четверть - до $34 млрд.

Согласно указу президента России Владимира Путина от 2018 года, экспорт продукции АПК к 2024 году должен увеличиться до $45 млрд.