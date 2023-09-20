Экспорт легковых машин из Китая в Россию в январе - августе вырос в 6,3 раза

Он достиг более чем 482 тыс. штук

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Китайские поставщики в январе - августе увеличили экспорт легковых автомобилей в Россию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 6,3 раза, до более чем 482 тыс. штук. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованной статистике, в стоимостном выражении поставки выросли в 8,7 раза, до $6,76 млрд.

Как и в предыдущие месяцы Китай продолжает демонстрировать рекордную динамику экспорта в РФ. По объему закупок китайских автомобилей и комплектующих к ним Россия занимает первое место в мире, на нее приходится порядка 14% от их зарубежных продаж компаниями КНР в течение указанного промежутка времени. На втором месте - Бельгия, за ней следуют Великобритания, Австралия и Испания.

Из данных ведомства также следует, что в августе объем поставок легковых автомобилей из Китая в РФ уменьшился по сравнению с июлем на 3,1%, до 77,1 тыс. штук, а по стоимости, напротив, повысился на 4,1%, до $1,1 млрд.

По подсчетам ГТУ, в 2022 году Китай экспортировал в РФ 153,2 тыс. легковых автомобилей на $1,68 млрд. Это в три раза превысило количество транспортных средств, ввезенных из КНР и Россию в предпандемийном 2019 году. Стоимость поставок выросла более чем в 3,8 раза.