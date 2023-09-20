Дума приняла в I чтении законопроект об интеграции цифрового рубля в налоговую систему

Согласно документу, предлагается дополнить Налоговый кодекс России понятием "счет цифрового рубля"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий интеграцию цифрового рубля в систему налогового регулирования и налогового контроля. Документ инициирован сенатором Николаем Журавлевым, главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и первым зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольгой Ануфриевой.

Проект закона предусматривает взыскание цифровых рублей при условии недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщиков, налогообложение операций с цифровым рублем, а также право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс РФ понятием "счет цифрового рубля", которое позволяет определить основание возникновения правоотношений, связанных с возможностью операций с цифровыми рублями. Также предусматривается возможность обратить взыскание на цифровые рубли при условии недостаточности или отсутствии денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщиков либо его электронных денежных средств.

Права ФНС

Кроме того, законопроектом предусмотрены изменения, устанавливающие право налоговых органов приостанавливать операции по счетам цифрового рубля, открытым на платформе цифрового рубля, а также требовать от оператора платформы цифрового рубля документы, подтверждающие факт списания со счета цифрового рубля налогоплательщика, плательщика сбора или налогового агента сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, и перечисления этих сумм в бюджетную систему РФ.

Одновременно законопроект устанавливает обязанности оператора платформы цифрового рубля в связи с осуществлением налогового контроля, а также ответственность оператора платформы цифрового рубля за несоблюдение таких обязанностей.

Взимание налогов с цифровых рублей

В связи с тем, что счет цифрового рубля является отдельным видом банковского счета, документом предлагается установить порядок налогообложения операций с ним, аналогичный порядку совершения операций с банковским счетом.

Так, предлагается освобождение от НДС операций, связанных с открытием и ведением счета цифрового рубля, осуществлением переводов (перечислений) денежных средств с использованием платформы цифрового рубля.

Для определения налога на доходы физических лиц законопроект предлагает установить дату фактического получения дохода при зачислении цифровых рублей на счет цифрового рубля налогоплательщика. Для определения налога на прибыль организаций, в случаях, когда доходные или расходные операции организаций осуществляются с использованием счета цифрового рубля, законопроектом предлагается предусмотреть порядок признания дохода при методе начисления, порядок признания расходов при методе начисления, а также при кассовом методе.

Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), важно закрепить, что цифровой рубль - это не разновидность цифровой валюты, где получится "спрятаться от уплаты налогов и использовать ее для вывода средств с сомнительных сделок". "Главное преимущество расчетов цифровыми рублями - отсутствие комиссий банков. И эту мысль очень важно донести до граждан, чтобы люди не боялись изменений. Ведь чем выше издержки на транзакции, тем быстрее и выше растут цены. А цифровой рубль должен решить эту задачу", - указал он.