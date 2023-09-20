В "Автодоре" поддержали субсидирование ставки по кредитам на инфраструктурные проекты

Как сообщили в компании, проект соответствующего распоряжения правительства находится на межведомственном согласовании

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Госкомпания "Автодор" поддерживает инициативу о господдержке в виде субсидирования процентной ставки по кредитам на реализацию крупных инфраструктурных проектов. Об этом сообщил первый замглавы компании Игорь Коваль на конференции-форсайт "Из 2013-2023 в 2024-2030".

По словам Коваля, проект соответствующего распоряжения правительства находится на межведомственном согласовании.

"По процентной ставке - мы эти предложения поддерживаем безусловно. На сегодняшний момент подготовлен проект распорядительного акта правительства, который находится на уровне межведомственного согласования. Эта идея, которая нами горячо поддерживается, безусловно. При текущем уровне банковских ставок, учитывая капиталоемкость наших проектов, мы, конечно, считаем, что в случае принятия такого решения это достаточно позитивно скажется на финансовых моделях наших перспективных проектов", - сказал он.

Внебюджетные источники

Коваль подчеркнул, что сегодня внутри госкомпании структурирован ряд проектов общей протяжностью несколько тысяч километров, для реализации которых необходимо привлекать внебюджетные источники финансирования. В частности, это проекты "Южного кластера", "Юго-Западной хорды", дальнего обхода Санкт-Петербурга - КАД-2.

"Безусловно, необходимо вовлекать внебюджетные источники финансирования. Есть лишь один нюанс в этой структуре финансирования. Это текущие достаточно высокие уровни ставок по заемному финансированию. И эта история обусловлена в большей степени, безусловно, инфляционным давлением. Мы видим как одно из потенциальных возможных решений - это субсидирование процентной ставки на старший долг в инфраструктурных проектах", - пояснил Коваль.

Речь идет о таких механизмах, как государственно-частное партнерство (ГЧП), концессионные соглашения и долгосрочные инвестсоглашения.

Субсидирование кредитной ставки позволит усилить эффект от привлечения внебюджетных источников в реализацию проектов "Автодора", "компенсируя дельту между рыночной банковской ставкой и ставкой, которую может потянуть проект, исходя из объема тарифной выручки, которую он генерирует", считает замглавы госкомпании.

"На сегодняшний день у банков сконцентрирован большой объем ликвидности. Банки любят проекты и готовы размещать их в инфраструктуре. Но одно из ключевых препятствий - это уровень ставки", - подчеркнул Коваль.