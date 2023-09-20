В ВСК сообщили о первом оформлении медицинского полиса за цифровые рубли

Первым, кто приобрел полис таким способом, стал житель Москвы, отметили в страховом доме

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Страховой дом ВСК оформил первый медицинский полис, оплаченный цифровыми рублями, следует из пресс-релиза страховщика. Компания является участником пилотного проекта ЦБ РФ по внедрению цифровой валюты.

"В страховом доме ВСК оформлен первый медицинский полис, оплаченный цифровыми рублями. Компания принимает участие в пилотном проекте Банка России. Первым, кто приобрел полис цифровыми рублями, стал житель Москвы", - говорится в сообщении.

В рамках эксперимента ЦБ, который стартовал 15 августа, тестируется открытие кошельков в цифровых рублях банком и клиентом, переводы между клиентами, а также процесс оплаты товаров и услуг с использованием цифровой валюты.

Член совета директоров страхового дома Ольга Сорокина отметила, что транзакции с цифровым рублем могут стать востребованными по аналогии с Системой быстрых платежей, при помощи которой оплачивают страховые продукты около 45% клиентов.

"Для клиента он также достаточно прост в использовании: требуется открыть цифровой кошелек в приложении своего банка, отсканировать QR-код и оплатить. В рамках участия в пилотном проекте Банка России нам удалось протестировать всю цепочку взаимодействия между регулятором, банком-партнером, страховщиком и клиентом. Мы готовы к масштабированию на другие продукты ВСК", - добавила Сорокина.

Ранее Сорокина заявляла, что цифровой рубль на первом этапе будет использован при страховании имущества и медицинском страховании.