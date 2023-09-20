Президент Грузии призвала главу Нацбанка уйти в отставку

Такое заявление Саломе Зурабишвили последовало после того, как регулятор разморозил счета бывшего генерального прокурора республики Отара Пархцаладзе, подпавшего под санкции США якобы за связи с ФСБ России

ТБИЛИСИ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала и.о. главы Национального банка республики Натию Турнаву уйти в отставку после того, как регулятор разморозил счета бывшего генерального прокурора республики Отара Пархцаладзе, подпавшего под санкции США якобы за связи с ФСБ России.

"Исполняющая обязанности президента [Нацбанка], которая не смогла защитить независимость Национального банка, а, наоборот, сама нанесла ему ущерб, должна уйти в отставку", - сказала Зурабишвили на брифинге.

Зурабишвили также посоветовала членам Совета Национального банка, в случае, если Турнава сама не подаст в отставку, самим принять такое решение и отстранить ее от должности. Президент отметила, что сожалеет, что в 2022 году представила парламенту кандидатуру Турнавы на должность члена Совета Нацбанка.

Ранее стало известно, что вице-президенты Национального банка Грузии Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили написали заявление об отставке после того, как регулятор разморозил счета Парцхаладзе. Позже местные СМИ сообщили, что с поста ушел еще один вице-президент Николоз Гагуа, а также советник президента Нацбанка Георгий Бакрадзе.

Управление по контролю за иностранными активами США 14 сентября расширило санкции в отношении России. В список вошли почти 70 человек, в том числе Парцхаладзе, имеющий гражданства Грузии и РФ. По версии Госдепартамента, он вел деятельность в секторе управления и консультаций в интересах Москвы. Утверждается, что сотрудник ФСБ мог содействовать получению Парцхаладзе гражданства РФ и якобы воздействовал на него, чтобы тот оказывал влияние на грузинское общество и политику в интересах России.

18 сентября Национальный банк Грузии закрыл Парцхаладзе доступ к финансовым операциям. Председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что банк, заморозив счета Парцхаладзе из-за санкций США, нарушил конституцию, так как не принял во внимание принцип презумпции невиновности. 19 сентября регулятор решил разморозить счета бывшего генпрокурора. Решение Нацбанка не поддержали коммерческие банки Грузии, которые заявили, что продолжат выполнять санкции в отношении Парцхаладзе.

Парцхаладзе занимал должность генпрокурора с 7 ноября 2013 года по 30 декабря 2013 года.