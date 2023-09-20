Расходная часть сформирована по принципу "Один город - четыре стратегические цели"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Расходная часть бюджета Петербурга в ближайшие три года составит 4 трлн рублей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Расходы бюджета Петербурга в ближайшие три года составят 4 трлн рублей. Расходная часть бюджета традиционно сформирована по принципу "Один город - четыре стратегические цели", - говорится в сообщении.

На социальную сферу и развитие города будет направлено более 25% бюджета в следующем году. Программные расходы составят в 2024 году 1 трлн 193 млрд рублей.

"Приоритет у нас по-прежнему на социальную составляющую, на развитие города. Расходы развития составляют более четверти проекта бюджета, включая адресную инвестиционную программу, которая у нас за три года составляет более 600 млрд рублей, в частности, по 2024 году - 208,6 млрд рублей. В расходы развития традиционно включаем капитальные ремонты, приобретение основных средств, прежде всего, подвижной состав, оборудование для социальных объектов - все, что связано с ростом капитализации городского имущества и в целом - со всем тем, что создает основу для городского развития", - сказал журналистам, рассказывая о проекте бюджета, вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Наиболее значимые расходы будут направлены на развитие транспортной системы (284 млрд рублей), развитие образования (280 млрд рублей или 22%), развитие здравоохранения (191 млрд рублей или 15%) социальную поддержку граждан (132 млрд рублей или 10%), обеспечение доступным жильем и жилищно-коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга (83 млрд рублей или 6%). На закупку подвижного состава общественного транспорта планируется направить в 2024 году 16,2 млрд рублей. Продолжится программа по ремонту социальных объектов. На эти цели в 2024 году предусмотрено 22 млрд рублей.

На 4 млрд рублей планируется докапитализировать Фонд развития промышленности Петербурга. На реализацию адресной инвестиционной программы за трехлетний период планируется направить 643 млрд рублей, из них 209 млрд рублей - в 2024 году.

Ожидается, что в 2024-2026 годах объем доходов составит 3 трлн 784 млрд рублей.