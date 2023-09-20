ЦБ ожидает в ближайшие недели замедления темпов кредитования

На фоне льготных программ кредитования замедление кредитования в ответ на повышение ключевой ставки происходит медленнее, чем если бы таких программ не было, отметил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банк России ожидает, что в ближайшие недели в оперативных данных можно будет увидеть замедление темпов кредитования в РФ в ответ повышение ключевой ставки. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по финансовому рынку сообщил зампредседателя Банка России Алексей Заботкин.

"Мы полагаем, что уже в ближайшие недели в оперативных данных увидим замедление роста кредита, которое необходимо для снижения ценового давления", - сказал он, уточнив, что на фоне льготных программ кредитования замедление кредитования в ответ на повышение ключевой ставки происходит медленнее, чем если бы таких программ не было.

На прошлой неделе совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых. В регуляторе указали, что будут оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. Кроме того, ЦБ повысил прогноз роста кредитования компаний на 2023 год до 14-18% и понизил прогноз по темпам роста кредитования физлиц и юрлиц в 2024 году до 7-12%.