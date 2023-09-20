В бюджете Петербурга на 2024 год заложат 3 млрд рублей на помощь участникам СВО

Под целевой статьей финансирования подразумеваются в том числе расходы, предусмотренные постановлениями, связанными с выплатами при наборе на службу по контракту, а также выплатами раненым и семьям погибших участников спецоперации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Расходы бюджета Санкт-Петербурга на поддержку участников специальной военной операции в 2024 году запланированы в сумме 3 млрд рублей по целевой статье. Об этом сообщил журналистам, представляя проект бюджета, вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

"У нас в этом году выделена отдельная строка в комитете по социальной политике на финансирование по статье 10.20 Социального кодекса. Такая же строка появится и в следующем году, в целом мы туда закладываем 3 млрд рублей на следующий год. Если этих средств будет недостаточно, то в ходе исполнения бюджета будем дополнять за счет резервного фонда или перераспределения", - сказал Корабельников.

Он пояснил, что под целевой статьей финансирования подразумеваются в том числе расходы, предусмотренные постановлениями, связанными с выплатами при наборе на службу по контракту, а также выплатами раненым и семьям погибших участников специальной военной операции.

"Некоторые вопросы, связанные с поддержкой семей участников специальной военной операции, заложены отдельно. Это касается льготного проезда, питания детей в школах", - добавил вице-губернатор.

По словам Корабельникова, сумма расходов рассчитана, исходя из динамики этого года.

Общая сумма расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2024 год составит, по проекту, 1 трлн 298 млрд рублей. Доходы ожидаются в сумме 1 трлн 168 млрд рублей.