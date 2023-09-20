Задолженность по зарплате в России на 1 сентября составила 430 млн рублей

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 196,7 млн рублей (45,7%), передает Росстат

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 сентября 2023 года составила 430 млн рублей, сообщается в материалах Росстата. По сравнению с уровнем на начало августа общий долг уменьшился на 3,2%, или на 14,2 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 196,7 млн рублей (45,7%), в 2022 году - 82,9 млн рублей (19,3%), в 2021 году и ранее - 150,4 млн рублей (35%).

По данным Росстата, доля работников обследуемых организаций, перед которыми имелась задолженность по заработной плате, составила на начало сентября 2023 года менее 1%.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 46,6%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 14,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовки - 9,9%; научные исследования и разработки - 5,7%; строительство - 5,5%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 4%; транспорт - 3,2%; добыча полезных ископаемых - 2,9%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 2,9%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 2,7%; образование - 1,6%.