На Украине суд назначил обвиняемой в коррупции депутату Рады залог в $1,45 тыс.

Речь идет о Людмиле Марченко

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд Украины назначил залог обвиняемой во взяточничестве депутату Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Людмиле Марченко. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

"Суд применил к подозреваемой меру пресечения в виде залога в размере 53,6 тыс. гривен ($1,45 тыс.)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Обвинение было ей предъявлено 11 июля.

По данным следствия, депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение пообещала двум гражданам обеспечить принятие одной из областных военных администраций решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в информационную систему "Путь". Общая сумма взяток составила $11,3 тыс.

О борьбе с коррупцией на Украине

Украинские правоохранительные органы ежедневно отчитываются о выявляемых коррупционных схемах среди чиновников и военкомов, а президент страны Владимир Зеленский пообещал приравнять такие преступления к госизмене, по крайней мере на время военного положения. Тем не менее в стране возникло уже несколько крупных скандалов, в частности вокруг госзакупок в Минобороны, что в итоге привело к отставке главы ведомства Алексея Резникова.

Запад настаивает на демонстрации реальных результатов. Однако, по оценкам экспертов и украинских СМИ, действия властей, преподносящиеся как ярая борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния, а коррупция практически во всех сферах продолжает процветать.