Блинкен заявил, что США следят за использованием выделяемых Украине средств

По словам американского госсекретаря, Киев серьезно относится к вопросу борьбы с коррупцией

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за тем, чтобы Киев тратил выделяемые ему деньги надлежащим образом. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя отставку с поста министра обороны Украины Алексея Резникова и шести его заместителей.

Госсекретаря спросили, как он на фоне "процветающей в [украинском] Министерстве обороны коррупции" намерен убедить Конгресс США в необходимости одобрить выделение Киеву дополнительного финансирования на сумму $24 млрд.

"Тот факт, что президент [Украины Владимир] Зеленский принял меры для борьбы с коррупцией, свидетельствует о том, что Украина серьезно относится к этой [проблеме]. Они знают, что Соединенные Штаты и десятки других стран во всем мире, которые поддерживают Украину, хотят быть уверенными в том, что их помощь используется надлежащим образом. Кроме того, на Украине находятся группы [наших специалистов], другие страны предпринимают такие же шаги, чтобы убедиться, что деньги идут на те нужды, на которые мы их выделяем", - сказал Блинкен в интервью телеканалу CBS.

При этом он отметил, что вопрос о том, были ли все чиновники украинского Министерства обороны уволены именно из-за причастности к коррупции, остается открытым. Блинкен напомнил, что некоторые члены Конгресса уже посетили Украину и смогли убедиться, что Вашингтон обладает механизмами контроля на месте.

Ранее офис генерального инспектора Госдепартамента опубликовал отчет, в котором сообщал, что коррупция на Украине угрожает эффективности оказываемой Соединенными Штатами помощи в долгосрочной перспективе и требует внедрения строгих надзорных механизмов.