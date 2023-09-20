Китай в июле сократил вложения в госдолг США до нового минимума за 14 лет

Их объем составил $821,8 млрд

ГОНКОНГ, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство КНР в течение июля 2023 года сократило объем своих инвестиций в госдолг США до $821,8 млрд. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, это новый минимум с 2009 года.

По данным издания, в июле Китай сократил свои вложения в казначейские бумаги США на $13,6 млрд.

С начала 2022 года, указывает газета, КНР почти каждый месяц сокращает объем своих вложений в гособлигации США - доля таких инвестиций Китая за это время росла только дважды: в марте и июле 2022 года. В общей сложности с марта 2022 года по июль текущего года КНР сократила свою долю в госдолге США на $191,4 млрд.

Как отмечает South China Morning Post, власти Китая на протяжении долгого времени критиковали гегемонию доллара в мировой торговле. Опасения китайской стороны, подчеркивает газета, только усилились после того, как Вашингтон после начала кризиса на Украине заморозил российские резервы и активы в США на общую сумму около $300 млрд. Вслед за этим китайские экономисты призвали правительство Китая начать диверсификацию активов.

С 2000 года Китай активно наращивал инвестиции в госдолг США: они достигли своего максимума в конце 2013 года, превысив $1,3 трлн. После этого вложения КНР в американские казначейские бумаги постепенно снижались, в июне 2019 года Китай уступил первое место по этому показателю Японии, а в апреле 2022 года общий объем его инвестиций в госдолг США упал ниже отметки в $1 трлн.

Согласно последним данным Минфина США, крупнейшим держателем государственных бумаг США в июле текущего года осталась Япония (около $1,1 трлн). Второе место занял Китай ($821,8 млрд), а третье - Великобритания ($662,4 млрд).