Российский рынок акций закрылся снижением основных индексов

По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,51%, РТС - на 0,08%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций начал торги с активного снижения, однако днем глубина спада начала сокращаться. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,51%, до 3 068,15 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,08%, до 1 002,54 пункта. Курс доллара снизился на 0,69%, закрывшись на отметке в 96,15 рубля, курс евро - на 0,2%, до 103,02 рубля, курс юаня - на 0,1%, до 13,16 рубля.

"Индекс Мосбиржи нивелировал значительную часть потерь, нацелившись на 3 100 пунктов. Этому могли способствовать новости о деэскалации ситуации в Закавказье, резко обострившейся во вторник", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Внешний фон оставался в целом нейтральным. "Китайские биржи теряли менее процента, европейские индексы двигались в умеренном плюсе. Нефть не спешила восстанавливать ценовой оптимизм. Возможно, более уверенные движения в рисковых активах мы увидим в четверг", - отметил эксперт.

На рынках ждут итогов заседания ФРС (21:00 мск). "Если по уровню ставок сюрпризов не предполагается, то к тону заявлений и прогнозам регулятора инвесторы будут очень внимательны", - рассказал Бахтин.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали бумаги "Детского мира" (+19,63%), котировки "Черкизово" (+3,73%), обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" (+3,43% и +1,62%), котировки Qiwi (+3,2%), бумаги НЛМК (+3,14%), акции "Новатэка" (+2,21%), котировки "Северстали" (+2,1%).

"Акции "Детского мира" в среду подскочили на новостях о завершении трансформации компании в частную. О трансформации было объявлено в ноябре 2022 года. Бумаги "Черкизово" выросли после одобрения акционерами дивидендов за I полугодие в размере 118,43 рубля на акцию с доходностью 2,7%. Реестр закроется 1 октября", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Акции НЛМК и "Северстали" продолжали наметившийся на этой неделе рост без очевидных фундаментальных причин.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции ЛСР (-5,6%), расписки HeadHunter (-4,58%), котировки ТМК (-4,49%), бумаги "Русснефти" (-4,36%), расписки "Эталона" (-3,43%). "Акции застройщиков в среду находились под давлением ввиду рисков снижения спроса в секторе в условиях повышенных процентных ставок", - полагает Кожухова.

Прогноз на 21 сентября

Коррекция в отечественных акциях не получила развития, удержание индекса Мосбиржи от спуска ниже 3 000 пунктов - благоприятный сигнал, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 21 сентября - 3 055 - 3 175 пунктов по индексу Мосбиржи, по курсу рубля к доллару - 94-97 рублей.

В Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 3 000 - 3 100 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 95-97 рублей, евро/рубль - в коридоре 102-104 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,9-13,5 рублей.

Завтра председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, а центробанки Англии и Швейцарии решат судьбу процентных ставок. Из макростатистики дня Александр Бахтин выделил данные по США - недельный отчет по числу первичных заявок на получение пособий по безработице и продажи на вторичном рынке жилья в августе. "Роснефть" и "Татнефть" проведут общие собрания акционеров, в повестке встреч вопрос выплаты дивидендов.