"Северная верфь" ведет техсопровождение своих кораблей, включая "Меркурий"

Корвет "Меркурий" проекта 20380 был спущен на воду на "Северной верфи" 12 марта 2020 года, вошел в состав Черноморского флота

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. "Северная верфь" (входит в ОСК) ведет постоянное техническое сопровождение произведенных на предприятии кораблей, включая корвет "Меркурий". Об этом в кулуарах Международной выставки и конференции "Нева-2023" ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"Безусловно, следим [за судьбой корвета "Меркурий"]. Мы несем гарантии, обеспечиваем его функционирование, продолжаем отправлять ряд оборудования, которое положено отправлять в места базирования. Такую же работу мы ведем и с [корветом] "Гремящий", [фрегатом] "Адмирал Касатонов", [фрегатом] "Адмирал флота Советского Союза Горшков ", [судном тылового обеспечения] "Всеволод Бобров", то есть со всеми кораблями, построенными на верфи, мы не теряем связи", - отметил он.

"Мы продолжаем обеспечивать их функционирование", - добавил Орлов.

Корвет "Меркурий" проекта 20380 был спущен на воду на "Северной верфи" 12 марта 2020 года, вошел в состав Черноморского флота. Однако в связи с ограничениями на проход Черноморских проливов, введенными Турцией из-за специальной военной операции, он пока не может зайти в Черное море.

17-я Международная выставка - конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа "Нева-2023" проходит в петербургском "Экспофоруме" в период с 18 по 21 сентября. Выставки "Нева" проводятся с 1991 года один раз в два года. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.