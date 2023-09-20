Президент Анголы заявил, что Африке необходимы деньги для программ борьбы с терроризмом

Жоау Лоуренсу отметил, что значительное беспокойство в регионе вызывает развитие событий в Сахеле

ООН, 20 сентября. /ТАСС/. Африке необходима широкая финансовая помощь для того, чтобы противостоять международному терроризму, который дестабилизирует различные регионы континента. Об этом заявил президент Анголы Жоау Лоуренсу на общеполитических дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Странам Африки необходима финансовая помощь для программ по борьбе с терроризмом, - подчеркнул он. - Совет Безопасности ООН мог бы использовать взносы стран-членов для финансирования операций в пользу мира в Африке по мандату Африканского союза".

Лоуренсу сообщил, что значительное беспокойство в Африке вызывает развитие событий в регионе Сахель. "Эта часть континента страдает от действий террористических группировок, которые возникли при создании вакуума власти в Ливии, укоренились там и начали распространять свою деятельность на соседние страны, - указал президент Анголы. - Вслед за этим в регионе пошла новая волна неконституционной смены власти, организованной военными. Мы все больше убеждены, что за всем этим стоит сила, которая заинтересована в дестабилизации Сахеля. Эта сила заинтересована лишь в расширении своей сферы влияния, ее действия противоречат социально-экономическому развитию стран Африки".