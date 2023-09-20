ФРС США готова при необходимости повысить ставку, несмотря на решение ее сохранить

В регуляторе отметили готовность сохранять курс на сдерживающем уровне до тех пор, пока не убедятся, что инфляция устойчиво движется вниз к цели в 2%

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, готова при необходимости вновь повысить базовую процентную ставку, несмотря на сегодняшнее решение сохранить ее на прежнем уровне. Об этом заявил председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

"Мы готовы к дальнейшему повышению ставки, если это будет необходимо, и намерены сохранять курс на сдерживающем уровне до тех пор, пока не убедимся, что инфляция устойчиво движется вниз к нашей цели <...> в 2%", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов о решении ФРС сохранить ставку на уровне 5,25-5,5%.

По словам Пауэлла, экономике США придется "пройти еще долгий путь", чтобы уровень инфляции сократился до целевого показателя в 2%. Он подтвердил, что в национальной экономике "все еще много неопределенностей".