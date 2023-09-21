Президиум Госсовета обсудит ситуацию на рынке труда

Пресс-службе Кремля не сообщала о формате участия президента РФ Владимира Путина в предстоящем заседании

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в четверг в Великом Новгороде, на нем обсудят развитие рынка занятости в стране.

Распоряжение президента РФ Владимира Путина о проведении 20-21 сентября соответствующего заседания было опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

В первый день - 20 сентября - в Новгороде прошел семинар-совещание по подготовке к предстоящему заседанию. В нем приняли участие члены президиума Госсовета, правительства, эксперты, члены образовательных и научных организаций, главы российских компаний и представители бизнес-сообщества.

Как сообщал губернатор Новосибирской области, глава комиссии Госсовета по направлению "Наука" Андрей Травников, участники мероприятия пришли к выводу, что в России для развития рынка труда необходимо создать единую систему прогнозирования потребностей в кадрах с перспективой планирования минимум на шесть лет. Помимо этого, в ходе семинара обсуждались вопросы организации системы мониторинга трудоустройства выпускников по специальности и улучшения эффективности такого инструмента, как целевое обучение.

Помощник президента РФ Максим Орешкин, беседуя с журналистами в преддверии заседания, обращал внимание на то, что молодые мамы, предпенсионеры и люди с ограниченным возможностями здоровья должны иметь возможность работать и получать достойную зарплату. По его словам, сегодня это одна из важнейших задач развития рынка труда.

Кроме того, Орешкин указывал на то, что от того, насколько система среднего профессионального и высшего образования будет соответствовать рынку занятости, насколько она будет давать качественное образование, во многом будет зависеть в целом российская экономика. Помощник главы государства также подчеркивал, что и предприятиям, и регионам следует подумать о способах и инструментах повышения квалификации работников, о развитии у них новых навыков.

О Госсовете

Госсовет является конституционным государственным органом, призванным обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики и приоритетов социально-экономического развития государства. Для решения текущих вопросов сформирован президиум Госсовета, который собирается под руководством президента, как правило, несколько раз в год.

Пресс-службе Кремля не сообщала о формате участия президента в предстоящем заседании.