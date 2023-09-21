В Думу внесут проект о налоговом вычете для финансирующих ВС РФ организаций

Вычет также предусмотрен в отношении расходов, направленных на материально-техническое обеспечение военнослужащих, участвующих в СВО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в четверг на рассмотрение Госдумы законопроект об инвестиционном налоговом вычете для организаций, финансирующих Вооруженные силы РФ. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Согласно статье 286.1 Налогового кодекса субъекты РФ могут установить право налогоплательщика уменьшить сумму налога, подлежащую зачислению в доходную часть бюджета субъекта, на сумму инвестиционного налогового вычета. "Настоящим проектом федерального закона предлагается установить, что инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций применяется в отношении расходов, перечисленных на оказание поддержки Вооруженным силам РФ", - говорится в пояснительной записке.

В документе уточняется, что налоговый вычет предусмотрен также в отношении расходов, направленных на финансирование материально-технического обеспечения военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и перечисленных некоммерческим организациям (фондам) на формирование целевого капитала, направляемого в указанных целях.

Авторы инициативы указали, что в целях реализации вводимой в Налоговый кодекс РФ правовой нормы субъекты могут устанавливать правила применения и условия вычета в отношении отдельных видов расходов, в том числе размер вычета по данному виду расходов и категории налогоплательщиков, имеющих право на вычет.