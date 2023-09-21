На заводе Toyota Motor внедряются грузовые роботы для перевозки собранных машин

Робот помещает на свою платформу только собранные автомобили и доставляет их к месту перегрузки для отправки в дилерские центры, пишет Sankei

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Автомобилестроительная корпорация Toyota Motor начала внедрение грузовых роботов для перевозки только что собранных готовых легковых машин. Первый такой агрегат с нынешнего месяца начал работать на территории завода компании в населенном пункте Мотомати (префектура Айти), сообщила газета Sankei.

Этот робот помещает на свою платформу только собранные новые машины и доставляет их к месту перегрузки для отправки в дилерские центры. При передвижении по территории завода агрегат пользуется системой автоматической навигации, использующей позиционирование через спутник. К концу 2024 года на заводе в Мотомати будут действовать 10 таких грузовых роботов. Постепенно их использование планируется распространить и на другие предприятия Toyota Motor.

На заводе в Мотомати уже действует экспериментальный цех, где при производстве автомобилей отсутствует привычный конвейер, а машины в процессе сборки движутся сами на автопилоте по установленному маршруту. Такая система будет широкомасштабно внедрена в 2026 году, что позволит наполовину сократить число производственных операций и сумму необходимых инвестиций в оборудование. Работа без конвейера с беспилотно движущейся платформой собираемой машины будет использоваться при производстве новых моделей электромобилей.

Toyota Motor за первые шесть месяцев этого года на заводах по всему миру произвела более 5,6 млн автомобилей - этот рекорд для показателя за полгода. По сравнению с тем же периодом 2022 года производство на предприятиях группы увеличилось на 10,3%. По всему миру Toyota Motor в первой половине 2023 года продала более 5,4 млн авто. По этому показателю корпорация уже четвертый год подряд удерживает первое место в мире.