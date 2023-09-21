В Приамурье на границе с Якутией начала работать грузовая железнодорожная станция

Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что станция ежегодно сможет отгружать до 6 млн тонн угля

ТАСС, 21 сентября. Грузовая железнодорожная станция Талума - Угольная начала работу в Тындинском округе Амурской области на границе с Якутией, сообщили в правительстве Приамурья. В строительство частной компанией вложено 3 млрд рублей.

"В Тындинском округе на границе с Республикой Саха (Якутия) построили крупную грузовую железнодорожную станцию Талума - Угольная. Символический старт работы дал губернатор Амурской области Василий Орлов. Новая железнодорожная станция - часть проекта по развитию угольно-логистического кластера, который реализует компания "Антрацитинвестпроект" в рамках ТОР. В 72-х км от станции, которая находится на территории Амурской области, разрабатывают Сыллахский разрез, месторождение находится уже на территории Якутии", - говорится в сообщении.

Подтвержденные запасы угля на Сыллахском месторождении составляют 140 млн тонн. "Сейчас по поручению президента Владимира Владимировича Путина идет модернизация БАМа и Транссиба. И нам очень важно обеспечить соответствующую загрузку Байкало-Амурской магистрали. Станция была построена в рекордные сроки за счет частных инвестиций. Компания "Антрацитинвестпроект" вложила в строительство 3 млрд рублей, - привели в правительстве слова Орлова. - Станция ежегодно сможет отгружать до 6 млн тонн угля, часть его в перспективе сможет экспортироваться в Китай по мосту Джалинда - Мохэ".

Уточняется, что в тестовом режиме станция была запущена 1 сентября. Менее чем за месяц на ней отгрузили около 46 тыс. тонн, до конца года планируется отгрузить до 800 тыс. тонн. "Планируем на следующий год увеличить объем добычи и реализации до 2,5 млн тонн угля с последующим ежегодным увеличением до проектных объемов 6 млн тонн. Открытие станции и работа угольного разреза - это только старт. В дальнейшем это будет самое крупное предприятие в Южной Якутии и на севере Приамурья. Мы находимся на границе - уголь отгружается в Амурской области, добывается в Республике Саха (Якутия). В перспективе будем строить обогатительную фабрику, делать коксующийся уголь", - процитировали в правительстве генерального директора управляющей компании "Антрацитинвестпроект" Сергея Пекуса.