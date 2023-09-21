Новое правительство Таиланда намерено довести ежегодные темпы роста ВВП до 5%

Как отметил премьер-министр Сеттха Тхависин, Таиланд "отстает от Вьетнама" по числу заключенных соглашений о свободной торговле

БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Новый кабмин Таиланда намерен довести ежегодные темпы роста ВВП до 5% за счет развития производства и привлечения иностранных инвестиций. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил таиландский премьер-министр Сеттха Тхависин.

"Некоторое время мы были закрыты как страна. Я должен убедиться, что мир знает, что Таиланд открыт для бизнеса. Мне нужно улучшить экономику, наладить ее работу, убедиться, что у людей есть деньги в карманах", - сказал он.

Тхависин отметил, что Таиланд "отстает от Вьетнама" по числу заключенных соглашений о свободной торговле, указав, что предыдущему правительству следовало больше общаться с потенциальными партнерами, "чтобы привлечь больше инвестиций". По его словам, у таиландской экономики есть потенциал через три года достичь роста ВВП на уровне 6-7%, однако добиться таких показателей будет сложным вызовом.

Таиландский премьер прокомментировал ослабление курса национальной валюты, который достиг 9-месячного минимума по отношению к доллару. "Если у вас слабый бат, то это хорошо для экспорта. Это хорошо для туризма, который мы активно развиваем", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о последствиях растущей конкуренции между США и Китаем, особенно в странах Юго-Восточной Азии, Тхависин сказал: "Это одно из самых моих серьезных опасений, что небольшая страна вынуждена выбирать чью-либо сторону". "Я бы хотел, чтобы и китайцы, и американцы извлекли выгоду из того, что Таиланд открыт для ведения бизнеса с обеими странами", - добавил он.

Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламент) Таиланда на совместном заседании 22 августа утвердили кандидатуру 60-летнего Тхависина от партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") на посту премьер-министра. Король Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) 2 сентября утвердил состав нового правительства во главе с Тхависином, который по совместительству возглавил министерство финансов.