Трубная металлургическая компания объявила о старте SPO

Акционеры разместят около 1,5% от общего количества акций

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель труб - Трубная металлургическая компания (ТМК) - объявил о старте SPO, в рамках которого акционеры разместят около 1,5% от общего количества акций. Об этом говорится в сообщении компании. Период сбора заявок продлится с 21 по 28 сентября включительно, но может быть завершен досрочно по решению акционера.

"Трубная металлургическая компания - ведущий поставщик стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики - объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций ТМК, в рамках которого основным акционером компании ООО "ТМК стил холдинг" будут предложены к приобретению принадлежащие ему акции компании. Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке и денежные средства, привлеченные акционером от SPO будут направлены в компанию путем приобретения акционером всего дополнительного выпуска акций за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что "ТМК стил холдинг" планирует приобрести весь дополнительный выпуск акций за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. "Путем участия в дополнительной эмиссии акций акционер передаст компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO, за вычетом расходов на организацию предложения", - добавили там.

Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 рублей за одну акцию. Ее итоговая цена в рамках SPO будет установлена не позднее 29 сентября. "Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона", - уточнили в ТМК. Инвестор, участвовавший в SPO, через шесть месяцев после даты SPO получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене на каждую акцию, купленную в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.

Окончательный размер количества акций в свободном обращении будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO, результатов дополнительной эмиссии и объема акций, приобретенных по безотзывной оферте компании.

Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении, а также роста ликвидности акций компании. В ТМК ожидают, что привлеченные денежные средства за вычетом расходов на организацию дополнительного выпуска акций, будут направлены на снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели. "Продающий акционер и ТМК приняли на себя стандартные обязательства не продавать акции компании в течение 180 дней с даты завершения SPO за исключением действий в рамках планируемой дополнительной эмиссии акций и реализацией безотзывной оферты", - добавили в компании.