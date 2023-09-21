В Приамурье на реализацию мастер-плана города Тынды направят свыше 1,6 млрд рублей

Всего в ДФО идет работа над мастер-планами 25 городов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Специальный казначейский кредит в размере свыше 1,6 млрд рублей направят на реализацию мастер-плана города Тынды, сообщил журналистам заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов.

"Самые значимые мероприятия были связаны с защитой мастер-планов городов, это большая работа, которая на протяжении всего этого года происходила. Губернатор Амурской области Василий Александрович [Орлов] представил президенту три мастер-плана: это Благовещенск, Свободный и Белогорск. <…> По Тынде мастер-план уже утвержден, утвержден комплексный план, буквально вчера мы посещали Тынду, - сказал Пузанов в ходе пресс-конференции об итогах работы области на Восточном экономическом форуме. - Привлечены средства специального казначейского кредита в этот город в рамках мастер-плана - более 1,6 млрд рублей".

Программа развития дальневосточных городов запущена в 2021 году. В настоящее время идет работа над мастер-планами 25 дальневосточных городов: 11 региональных центров, 9 городов с численностью населения свыше 50 тыс. жителей, 3 городов с менее 50 тыс. жителей и 2 столиц Байкало-Амурской магистрали - Тынды и Северобайкальска. В этих городах живет больше половины населения Дальневосточного федерального округа.