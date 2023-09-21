Москва получила 1 млн упаковок лекарств для терапии онкозаболеваний в рамках офсета

По словам мэра Сергея Собянина, инвестор локализовал важное для города производство в фармацевтическом кластере в Алабушеве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. В Москве в рамках офсетного контракта получили 1 млн упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва получила 1 млн упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту. Мы подписали его шесть лет назад. Тогда это был первый подобный договор в России", - написал Собянин.

По его словам, инвестор локализовал важное для города производство в фармацевтическом кластере в Алабушеве. Взамен власти города гарантировали закупку его продукции.

Поставки по офсету начались в 2021 году - столица стала получать 29 препаратов. Всего в городе заключили 9 офсетных контрактов в медицинской сфере. Они помогают обеспечить жителей необходимыми препаратами и медизделиями.