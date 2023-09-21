Премьер Ирака прогнозирует достижение цены нефти $100 за баррель к концу 2023 года

Мухаммед ас-Судани отметил, что считает такие показатели близкими к оптимальным

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Цена нефти может достичь показателей в $100 за баррель к концу 2023 года. Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в интервью агентству Bloomberg.

"Нет, я не испытываю беспокойства относительно того, что нефть будет стоить $100 за баррель. <...> На самом деле, я ожидаю подобного развития событий к концу этого года, поскольку не только Саудовская Аравия и Россия планируют придерживаться плана по добровольному сокращению добычи, но и Ирак будет также следовать этой стратегии, - подчеркнул глава иракского кабмина. - Это необходимо в рамках плана, который мы одобрили внутри ОПЕК".

В то же время ас-Судани отметил, что считает такие показатели близкими к оптимальным. "Мы хотели бы поддерживать рыночную стоимость нефти на уровне, который отвечал бы интересам производителей и покупателей - цена за баррель должна составлять, по нашему мнению, не менее $85-95", - заявил иракский премьер.

Во вторник газета The Times выразила опасения, что цена на нефть вскоре может превысить $100 за баррель вследствие "неожиданного решения" прежде всего Саудовской Аравии и России продлить сокращение ее добычи при относительно низких запасах нефти и нефтепродуктов. Подобные предположения были сделаны на фоне превышения стоимости фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года.