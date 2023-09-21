На Хайнане представили доклад об энергетическом сотрудничестве Китая с арабскими странами

Отчет показывает продолжающееся углубление сотрудничества между сторонами в торговле, инвестициях, финансах и других областях

ХАЙКОУ /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. Доклад о результатах сотрудничества Китая с арабскими странами в энергетической сфере был представлен на состоявшейся в китайском городе Хайкоу (южная провинция Хайнань) отраслевом форуме. Об этом сообщает газета "Хайкоу жибао".

Соответствующий документ был озвучен 19 сентября на одной из сессий 7-й Китайской-арабской конференции по энергетическому сотрудничеству, участие в которой приняло свыше 600 представителей данной индустрии. Доклад подготовлен Институтом экономических и технологических исследований компании CNPC. В документе указывается, что сотрудничество Китая с арабскими странами в нефтегазовой области продолжает углубляться, что выступает основой китайско-арабского взаимодействия в энергетической сфере.

Масштаб сотрудничества

Отчет показывает преимущества и взаимодополняемость китайско-арабской экономической и промышленной структуры, а также продолжающееся углубление сотрудничества между сторонами в торговле, инвестициях, финансах и других областях. Однако именно энергетика является основой сотрудничества. На арабские страны, согласно докладу, приходится 53% импортируемой Китаем из-за рубежа сырой нефти, а также 16% импорта природного газа. В то же время арабские страны экспортируют в Китай 31% от всей поставляемой за рубеж сырой нефти. Для природного газа соответствующий показатель составляет 18%.

Китайско-арабское энергетическое сотрудничество активно способствует укреплению стабильности международного энергетического рынка и глобальному устойчивому развитию, говорится в докладе. Кроме того, поставки энергоносителей в Китай из арабских стран поддерживают развитие обрабатывающей промышленности КНР. В настоящее время объем экспорта китайской продукции составляет 14% от общемирового, что придает мощный импульс глобальному экономическому развитию, говорится в докладе.

Китайско-арабская торговля энергоносителями продолжает расти, а масштабы торговли продолжают расширяться. Объем товарооборота между Китаем и арабскими странами в 2022 году достиг 430,1 млрд долларов. При этом КНР стала крупнейшим торговым партнером Лиги арабских государств. В общей структуре товарооборота торговля энергоносителями составила 49,35%. В 2022 году Китай импортировал 272 млн тонн сырой нефти и 17,32 млн тонн природного газа из арабских стран.

Продолжает углубляться и инвестиционное сотрудничество между сторонами. По состоянию на 2021 год общий объем инвестиций Китая в арабские страны составил $22,95 млрд, а объем инвестиций арабских стран в Китай - $3,54 млрд. В 2022 году новые прямые инвестиции Китая в арабские страны достигли $2,62 млрд, что на на 13,3% больше показателя 2021 года, а арабские страны увеличили инвестиции в Китай в девять раз, до $1,05 млрд. В арабских странах Китай, в основном, инвестирует в нефтегазовую промышленность, логистику и химическую промышленность. Что касается арабских стран, то в Китае их инвестиции преимущественно идут в нефтехимическую промышленность.