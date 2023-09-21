Полеты будут выполняться три раза в неделю

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Гонконг, сообщили в пресс-службе компании. Продажа билетов уже открыта.

"Аэрофлот" с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Продажа билетов открыта", - говорится в сообщении.

Полеты будут выполняться из терминала С московского аэропорта Шереметьево три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы из Гонконга запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. На авиарейсах будут задействованы широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330, добавили в "Аэрофлоте".

"Гонконг - одно из самых востребованных бизнес-направлений китайского региона. <...> Кроме того, Гонконг привлекает многочисленными достопримечательностями и широкими возможностями для дальнейших транзитных перелетов в страны Юго-Восточной Азии. Ожидается, что маршрут будет пользоваться популярностью у пассажиров, путешествующих с деловыми целями, и туристов", - пояснили в компании.

Ранее гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский сообщал, что авиакомпания планирует осенью также начать полеты на Бали.