Аналитики прогнозируют рост числа соискателей работы с данными почти вдвое к концу года

Согласно проведенному исследованию, в августе был зафиксирован наибольший всплеск размещения резюме по data-теме

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Количество соискателей на рынке труда, желающих получить работу, связанную с аналитикой данных, вырастет почти двукратно к концу 2023 года. Такой прогноз содержится в исследовании hh.ru и разработчика e-commerce решений Aero, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Исследование было проведено в сентябре 2023 года на основе 21,5 тыс. резюме. Согласно ему, в августе был зафиксирован наибольший всплеск размещения резюме по data-теме - их было опубликовано 11 тыс., половина от всех резюме за 2022 год (21 тыс.).

Вместе с числом заинтересованных специалистов растут и их зарплатные ожидания: в 2023 году они увеличились на треть (29%) по сравнению с 2022 годом. При этом больше они выросли у женщин, чем у мужчин - на 25% против 2%, но мужчин - соискателей в data-областях по-прежнему почти вдвое больше.