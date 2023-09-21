21 сентября, 07:29

В Сбере заявили, что 85% звонков должникам совершают роботы-коллекторы

Авторская переговорная методика ведения беседы с роботом-оператором в банковской сфере позволила получить в два раза больше согласий от абонентов, рассказал директор коллекторского агентства "АБК" Дмитрий Теплицкий

СОЧИ, 21 сентября. /ТАСС/. 85% исходящих звонков должникам, имеющим просроченную задолженность, совершают роботы-операторы, сообщил ТАСС директор коллекторского агентства Сбербанка "АБК" Дмитрий Теплицкий в кулуарах форума "Лидеры цифрового развития".

"Внедрение таких современных технологий, как онлайн-платформы и сервисы, электронные платежные системы, мобильные приложения, упрощают взаимодействие с клиентами, имеющих, просроченную задолженность, увеличивают вероятность успешного взыскания и уменьшают число просроченных платежей. На сегодняшний день в контакт-центрах по работе с просроченной задолженностью 85% исходящих звонков совершаются роботом-оператором", - отметил он.

По словам Теплицкого, использование авторской переговорной методики ведения беседы с роботом-оператором в банковской сфере позволило получить в два раза больше согласий от абонентов.

"Сравнивая среднее количество минут робота и оператора контакт-центра, потраченных на разговор с клиентом - робот-оператор добивается цели разговора на 25% быстрее человека", - отметил он.

Теплицкий также подчеркнул, что сейчас существенного роста просроченной задолженности не наблюдается. 

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