В Приморье ущерб сельскому хозяйству от паводка составил 1,6 млрд рублей

Министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц сообщил, что также в результате наводнения пострадали корма, склады, техника и оборудование, сельскохозяйственные животные, птица

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты Министерства сельского хозяйства Приморья подсчитали окончательный ущерб сельскому хозяйству Приморского края от августовского наводнения. Как сообщает пресс-служба правительства региона, ущерб составил около 1,6 млрд рублей.

"Ущерб сельскому хозяйству от тайфуна составил почти 1,6 миллиарда рублей. Сегодня документы отправлены в Минсельхоз РФ, в течение 20-30 дней им предстоит пройти экспертизу. Мы попросили максимально ускорить этот процесс, чтобы с утвержденной суммой убытков заявиться в правительство РФ для оказания финансовой помощи", - цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства Приморского края Андрея Бронца.

По его словам, в результате наводнения погибла не только часть урожая, но и пострадали корма, склады, техника и оборудование, сельскохозяйственные животные, птица.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. В крае погибло около 40 тысяч гектаров сельских угодий.