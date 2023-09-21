21 сентября, 07:49

Мишустин призвал следить за качеством производимых в России лекарств

Премьер-министр подчеркнул, что присутствующие на российском рынке препараты должны быть качественными и безопасными

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Производство лекарственных препаратов в России следует держать на контроле, качество выпускаемой продукции должно быть на высоком уровне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой.

"Импортозамещение, производство лекарственных препаратов в России, конечно, нуждается в контроле", - сказал председатель правительства. "В первую очередь - чтобы качество этих препаратов было соответствующим", - пояснил он.

Мишустин подчеркнул, что присутствующие на российском рынке лекарства должны быть качественными и безопасными. "Это основа, этим надо продолжать заниматься", - указал он. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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