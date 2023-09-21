В Якутии реконструкцию инфраструктуры пяти аэропортов намерены завершить в 2023 году

Речь идет о взлетно-посадочных полосах в международном аэропорту Якутска, а также Усть-Неры и Черского, объекты инфраструктуры в Вилюйске и Нерюнгри

ТАСС, 21 сентября. Реконструкция аэродромной инфраструктуры будет завершена в этом году в пяти аэропортах Якутии, сообщается на сайте правительства РФ.

"В рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" с 2019 года ведется работа по обновлению инфраструктуры аэропортов в регионах России. В Республике Саха (Якутия) в 2023 году планируется завершить реконструкцию инфраструктуры в пяти аэропортах", - говорится в сообщении со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Будут сданы в эксплуатацию пять объектов: взлетно-посадочные полосы (ВПП) в международном аэропорту Якутска, а также Усть-Неры и Черского, объекты инфраструктуры в Вилюйске и Нерюнгри. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию взлетные полосы в аэропортах Полярный и Мирный.

"Нам важно обеспечить людей комфортными условиями для авиаперевозок, поэтому расширяем мощности аэропортов. За четыре года по нацпроекту мы завершили реконструкцию на 21 объекте, 9 из них находятся на территории Дальнего Востока, который является стратегически важным направлением. В прошлом году силами "Ространсмодернизации" досрочно были завершены работы в аэропортах Белая Гора, Сангар, Хандыга и Депутатский", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Реконструкция ВПП в аэропорту Якутска находится в высокой степени готовности, этот международный аэропорт - основной транспортный узел Якутии, на его долю приходится более 80% от общего объема перевозок воздушным транспортом региона. Ввод объекта в эксплуатацию позволит принимать широкофюзеляжные воздушные суда в круглогодичном и круглосуточном режиме.

В Вилюйске завершаются работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры, общая готовность объекта превышает 95%. Аэропорт Черский является одним из важнейших пунктов для развития инфраструктуры Северного морского пути, объект готов на 87%. Более чем на 85% выполнена реконструкция ВПП в аэропорту Усть-Нера. "Так как междугороднее транспортное сообщение с поселком Усть-Нера осуществляется в основном воздушным путем в связи с большим расстоянием до административного центра республики, запуск объекта там особенно актуален. На текущий момент взлетно-посадочная полоса длиной около 1,7 тыс. м готова более чем на 85%", - рассказал генеральный директор ФКУ "Ространсмодернизация" Игорь Гуров.