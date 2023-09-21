Мишустин назвал уникальной конструкторскую школу Тверского вагоностроительного завода

Глава кабмина отметил, что история завода связана с созданием отечественного вагоностроения и развития железных дорог

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов Тверского вагоностроительного завода (ТВЗ) со 125-летием со дня основания прдеприятия, отметив его высокотехнологичное производство и уникальную конструкторскую школу. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Сегодня ТВЗ - это высокотехнологичное производство, одно из крупнейших в машиностроительной отрасли. Завод обладает уникальной конструкторской школой и производственной базой, внедряет в работу высокие технологии, повышает производственный потенциал", - говорится в телеграмме.

Глава кабмина отметил, что история завода связана с историей создания отечественного вагоностроения и развития железных дорог. Завод, открытый в 1898 году, стал выпускать грузовые и пассажирские вагоны. С началом Великой Отечественной войны на предприятии было налажено производство артиллерийских снарядов и минометов, а в 1943 году его включили в число стратегически важных. Кроме того, многие специалисты предприятия сражались на фронтах, стали Героями Советского Союза, а трудовые подвиги работников были отмечены высокими наградами.

Мишустин подчеркнул значимый вклад предприятия в развитие отечественного железнодорожного транспорта: завод является единственным в РФ по выпуску современных скоростных пассажирских вагонов локомотивной тяги, электропоездов нового поколения, низкопольных трамваев, обеспечивая пассажирам комфортные условия для поездок и путешествий. Премьер пожелал работникам и ветеранам ТВЗ новых достижений. Он выразил уверенность в том, что профессионализм, ответственность и целеустремленность специалистов завода позволят им и впредь добиваться высоких результатов и оставаться в числе лидеров машиностроения.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" входит в состав ЗАО "Трансмашхолдинг". Выпускает широкий ассортимент грузовых и пассажирских вагонов, электропоезда и трамваи. В настоящее время ТВЗ выпускает 14 видов пассажирских вагонов, рассчитанных на скорости от 160 до 200 км/ч, почтово-багажные вагоны, модели для перевозки заключенных, специальные тяжелые вагоны для транспортировки оборудования для атомных электростанций и отработанного ядерного топлива. С 2012 года на предприятии серийно выпускаются двухэтажные вагоны.