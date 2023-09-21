Средний размер автокредита в августе достиг рекордных 1,49 млн рублей

По данным НБКИ, этот показатель растет семь месяцев подряд

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Средний размер выданных в РФ автокредитов в августе 2023 года составил рекордные 1,49 млн рублей, увеличившись на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2023 года - 1,45 млн рублей). Этот показатель растет семь месяцев подряд, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек автокредита вырос еще существеннее - на 27,3% (в августе 2022 года - 1,17 млн рублей).

Согласно данным бюро, в августе 2023 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ отмечен в Москве (1,99 млн рублей), Московской области (1,81 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,78 млн рублей), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (1,67 млн рублей) и Ленинградской области (1,66 млн рублей).

При этом самый высокий рост среднего чека автокредита среди 30 регионов РФ - лидеров в автокредитовании в августе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Омская область (+8,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (+7,4%), Иркутская область (+7,3%), а также Пермский край (+6,4%) и Удмуртская Республика (+6,3%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель за месяц увеличился на 1,7% и 1,9% соответственно.

"Средний чека кредита на покупку автомобиля непрерывно растет с февраля 2023 года, а в августе было зафиксировано очередное рекордное значение данного показателя. Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.