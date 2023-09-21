В Подмосковье разведение племенной птицы добавили в перечень для развития импортозамещения

В перечень видов предпринимательской деятельности для получения господдержки в рамках импортозамещения будут входить 29 направлений

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Разведение племенной сельскохозяйственной птицы и деятельность инкубаторов для птицеводства внесли в перечень видов предпринимательской деятельности для получения господдержки в рамках импортозамещения в Московской области, соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы в трех чтениях.

"Дополняем еще двумя видами - это разведение племенной сельскохозяйственной птицы и деятельность инкубаторов для птицеводства. <…> Сегодня очень большая зависимость от импорта по этим двум направлениям, поэтому считаем важным включить данные отрасли в перечень проектов импортозамещения", - сказала в ходе заседания облдумы зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что в общей сложности теперь в перечень видов предпринимательской деятельности для получения господдержки в рамках импортозамещения будут входить 29 направлений.

Также зампред рассказала, что в настоящее время в Подмосковье реализуются более 200 проектов, направленных на развитие импортозамещения. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 160 млрд рублей, будет создано около 19 тыс. новых рабочих мест.

"Включение в перечень видов импортозамещения дает возможность бизнесу получать землю за 1 рубль на льготных условиях без торгов. На сегодняшний день в Московской области 130 инвестиционных проектов получили такую преференцию", - добавила Зиновьева.

В свою очередь председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов добавил, что разведение племенной базы птицеводства напрямую влияет на продовольственную безопасность как области, так и всей страны. "Теперь организации, которые занимаются разведением племенной птицы, смогут получить все меры поддержки в рамках импортозамещения. В частности, это земля за рубль, льготные кредиты и другие меры", - добавил Брынцалов.