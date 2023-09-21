СМИ: Индия рассчитывает на импорт удобрений из Канады, несмотря на ухудшение отношений

По данным The Economic Times, в случае прекращения поставок канадских удобрений они будут замещены товаром других мировых поставщиков

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 сентября. /ТАСС/. Индия рассчитывает, что Канада будет продолжать поставки калийных удобрений на индийский рынок, несмотря на ухудшение двусторонних отношений. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на правительственные источники.

"Хотя отношения Нью-Дели и Оттавы ухудшились, мы не ожидаем, что Канада прекратит экспорт в Индию калийных удобрений. Сейчас их поставки остаются стабильными. Но даже в случае прекращения импорта из Канады это не создаст дефицита удобрений в Индии", - заявили источники издания.

По их словам, в случае прекращения поставок канадских удобрений они будут замещены импортом от других мировых поставщиков.

Индия является одним из ведущих импортеров калийных удобрений в мире. В аграрном секторе занята половина населения страны, составляющего 1,4 млрд человек, доля сельского хозяйства в индийской экономике достигает почти 15%. Годовое потребление Индией калийных удобрений составляет до 5 млн тонн, треть этого объема республика импортирует из России и Белоруссии.

Напряженность между Нью-Дели и Оттавой возникла после того, как власти североамериканской страны фактически обвинили индийское правительство в причастности к убийству Хардипа Сингха Нижара, которое произошло в Канаде 18 июня. Индия ранее неоднократно обвиняла Ниджара в терроризме. Канада в понедельник заявила о высылке высокопоставленного индийского дипломата. Во вторник в МИД Индии был вызван посол Канады Кэмерон Маккей, ему объявили об аналогичном решении Нью-Дели. Канада рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Индию, а Индия - в Канаду.

Индия ранее высказывала озабоченность по поводу выступлений в Канаде сторонников создания Халистана - независимого сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб, большинство населения которого составляют представители сикхизма. Нью-Дели добивается от канадской стороны прекращения деятельности организаций прохалистанской направленности.