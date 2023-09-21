Глава "Лаборатории Касперского" исключил появление на рынке "касперфонов"

Основатель и генеральный директор компании Евгений Касперский сообщил, что "Лаборатория Касперского" будет предлагать свою операционную систему создателям смартфонов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Работающая в сфере кибербезопасности "Лаборатория Касперского" не планирует выпускать "касперфоны", компания будет предлагать свою операционную систему создателям смартфонов. Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Евгений Касперский на технологической конференции SmartDev-2023.

"Не будет никаких "касперфонов", мы не будем делать телефоны. Мы будем отдавать операционку с софтом компаниям, которые будут делать телефоны. То есть стратегия Android, не Apple. Мы открыты для сотрудничества", - сказал он.

Касперский отметил, что в разрабатываемой компанией операционной системе KasperskyOS будет доступна поддержка камеры, Wi-Fi, на данный момент на базе OS работает мобильный браузер, звонки, смс-сообщения, календарь, а также приложение для работы с документами от российской компании "МойОфис".

Глава компании выразил надежду, что без "кибериммунитета" не будет цифрового будущего. "Я уверен в том, что на смену традиционным операционным системам в результате, не сразу - 10, 20, больше лет - придут системы конструктивно безопасные. И не будет никаких антивирусов", - заключил он.

Ранее директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов сообщил, что компания планирует внедрить собственную операционную систему KasperskyOS в две версии смартфонов - для российского и международного рынков, сейчас "Лаборатория Касперского" тестирует ОС на устройствах и ведет переговоры с российскими и азиатскими производителями смартфонов.